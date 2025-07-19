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Вечер итальянской музыки Noctalgiа Sanremo

Ресторан «Утёс», Бердский тупик, 2

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Бесплатно
Возраст 6+
Концерты
Еда

Про событие

Итальянский певец Amaretti Canzoni выступит с концертной программой Noctalgiа Sanremo на летней веранде ресторана «Утёс». Амаретти Канцони исполнит любимые и известные песни из репертуара Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Эроса Рамазотти, Пупо, Аль Бано и не только. Тебя ждёт много прекрасной музыки, юмора, танцев и хорошего настроения.

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