Вечер итальянской музыки Noctalgiа Sanremo
Ресторан «Утёс», Бердский тупик, 2
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 6+
Концерты
Еда
Про событие
Итальянский певец Amaretti Canzoni выступит с концертной программой Noctalgiа Sanremo на летней веранде ресторана «Утёс». Амаретти Канцони исполнит любимые и известные песни из репертуара Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Эроса Рамазотти, Пупо, Аль Бано и не только. Тебя ждёт много прекрасной музыки, юмора, танцев и хорошего настроения.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи