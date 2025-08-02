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Ты готов на такую любовь?

Дача на Бориса Богаткова, 201

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Performance «Ты готов на такую любовь?», состоящий из шести блоков, согласно разделению древними греками видов любви — от низших чувств до возвышенных. Режиссер-постановщик Полина Волобуева предлагает вместе с музыкантами, певцами, поэтами, чтецами и танцовщицей погрузиться в мир чувств и смыслов, а также постараться найти ответы на личные вопросы/смятения сердца. Стоимость уточнять у организатора.

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