Панки хой! Легенды не умирают: грандиозное панк-рок кавершоу от группы «Тайна Театра»! Приготовься петь до хрипоты и танцевать до упаду под хиты Злобного Гения и легендарной панк-группы. Тебя ждёт незабываемый вечер, наполненный бешеным драйвом, мощью панк-рока и неповторимой атмосферой песен, ставших гимном целого поколения. Прозвучат как всеми любимые хиты, так и менее известные, но не менее драйвовые композиции.