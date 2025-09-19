ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Тайна Театра

Уzдечка, улица Крылова, 26

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1300₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Панки хой! Легенды не умирают: грандиозное панк-рок кавершоу от группы «Тайна Театра»! Приготовься петь до хрипоты и танцевать до упаду под хиты Злобного Гения и легендарной панк-группы. Тебя ждёт незабываемый вечер, наполненный бешеным драйвом, мощью панк-рока и неповторимой атмосферой песен, ставших гимном целого поколения. Прозвучат как всеми любимые хиты, так и менее известные, но не менее драйвовые композиции.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Вечеринка с группой Элли Блэк
Вечеринка с группой Элли Блэк

600₽

Neverlove
Neverlove

от 1800₽

Pitbull
Pitbull

600₽

Октобер фест (Oktoberfest)
Октобер фест (Oktoberfest)

от 1900₽

Rock privet
Rock privet

от 3300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста