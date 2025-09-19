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Панки хой! Легенды не умирают: грандиозное панк-рок кавершоу от группы «Тайна Театра»! Приготовься петь до хрипоты и танцевать до упаду под хиты Злобного Гения и легендарной панк-группы. Тебя ждёт незабываемый вечер, наполненный бешеным драйвом, мощью панк-рока и неповторимой атмосферой песен, ставших гимном целого поколения. Прозвучат как всеми любимые хиты, так и менее известные, но не менее драйвовые композиции.
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