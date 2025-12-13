Атмосферный вечер рок-музыки. — СтереотиП — дети нового тысячелетия, рождённые под знаком великих: «Кино», «Арии», «Алисы». История каждого, зеркало твоих чувств и поступков. Мощный, живой, настоящий русский рок. — Flora•Fauna — не любят рамки и играют всё, что душе угодно: от заводного фанка до яростного панка. Их девиз — непредсказуемость, бешеный драйв и импровизация на сцене. Забронировать стол можно по номеру телефона.