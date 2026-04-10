Если твоя мечта — сделать хет-трик в финале турнира кожаный мяч, поздравляем, ты по адресу. Вечеринка, вдохновлённая самой народной семейкой страны. — Пельмени с майонезом — в каждой зоне — Сет «По-домашнему»: домашние настойки с соленьями — Пузатые телевизоры, продуктовые корзины и атмосфера нулевых — Караоке с хитами 2000–2010-х, которые знает каждый — На кухне хозяйничает Батя и принимает заказы как у родных