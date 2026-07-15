Выставка «Русские комиксы» — проект о молодом, но стремительно набирающем силу искусстве отечественной графической новеллы. В экспозиции — работы трёх новосибирских художников. Разные жанры и формы: от фэнтези и супергероики до хоррора и поп-арта. Комиксы популярны во всём мире. В Японии их читают все — от мала до велика: местная манга расходится гигантскими тиражами. В Америке по супергеройским историям снимают блокбастеры, собирающие миллиардную прибыль. В Европе франко-бельгийские комиксы уже давно называют девятым искусством. Их выпускают в роскошных, коллекционного качества альбомах — по цене и исполнению они порой не уступают предметам искусства. В России это направление ещё совсем молодое. Оно зародилось в 1990-х, а активный рост индустрии пришёлся на 2010-е. И всё же сегодня уже можно говорить о рождении самобытного русского комикса. Его корни уходят в народный лубок — тот самый «потешный лист», который с XVII века сочетал изображение и текст, служил и газетой, и агиткой, и развлечением для людей. Именно эту традицию — рассказывать истории через картинку с подписью — современные авторы переосмысливают по-новому, и именно этому посвящена выставка в ЦК19. Участники: Алексей Туманов — мастер обложек: ярких, динамичных, балансирующих между классическими канонами и современными трендами. Его стиль — поп-арт, сочетающий гротеск и юмор. Помимо комиксов, Алексей создаёт шаржи, иллюстрации для книг и настольных игр. Сергей Арк — коммерческий художник и иллюстратор. Его стихия — фэнтези и супергероика. Отличительная черта — смешанная европейская и азиатская чёрно-белая графика: динамичная, пластичная, детализированная. Его авторству принадлежат такие проекты как «Русы против ящеров. В Африке», «Русы против ящера Горыныча», «Русы против ящеров. Месть Ольги», «Русы против ящеров. Решающая Битва», а также серии «Мрак» (сценарий Алексея Волкова). «Атланты», «Майор Гром. Игра» и «Рысь». Карнесса (Наталья Криницына) — художница с 10-летним стажем, работающая в жанре хоррор. Её инструменты — карандаши и тушь с редким добавлением цвета в графических редакторах. Мягкие, обволакивающие линии создают готическую атмосферу, где страх становится эстетическим переживанием. В её работах оживают хтонические монстры и телесный ужас, но при этом они не лишены изысканной эстетики. Перу художницы принадлежат графические адаптации рассказа Леонида Андреева «Елеазар» и романа Гастона Леру «Призрак Оперы». Открытие выставки – 15 июля в 18:00, вход свободный. Часы работы: среда, четверг, воскресенье — с 11:00 до 19:00 пятница, суббота — с 12:00 до 20:00 Касса закрывается за 30 минут до окончания работы Центра