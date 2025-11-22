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Remini & Mag Luzi & DJ Salame

Vibe & Mood, Депутатская улица, 46

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от 449₽ до 749₽
Возраст 12+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Небольшой фестиваль с тремя хедлайнерами! В этот день для тебя выступят Remini и Mag Luzi, а в ожидании приглашённых гостей сыграет мощный нашумевший диджей Salame. Если вдруг ты не в курсе, кто эти приглашённые гости: Remini и Mag Luzi — российский исполнитель и саунд-продюсер в жанре рэп. В 2024 году REMINI под продюсированием Mag Luzi выпустил трек «27», который взорвал топ-чарты по всей стране. Сам Mag Luzi — автор хитов «Алло», «Мазила», «Переживаю», ставших вирусными в TikTok. У артистов есть и совместные треки, включая «Ай-Ай-Ай».

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