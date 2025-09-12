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Raus и Beasties

Рок-бар ДОМ RM
Каменская улица, 55

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1500₽
Возраст 14+
Концерты

Про событие

Что будет, если взять работяг с завода, любящих музыку, музыкантов, любящих работать, посадить в один автобус и отправить по городам? Получится мощнейший «A L L O Tour 2025» групп Raus и Beasties! Под рёв гитар и турбомоторов, под вспышками стробоскопов и газосварки ребята проедут целых 9 городов России. Сибирь, Урал и слегка на юг прокатится индустриальная панк-машина, начинённая хорошей музыкой и желанием взорвать танцпол. Не пропусти свой шанс узнать, как это — вставать с утра на завод, как играть по душе и каков этот внутренний мир?! При поддержке: Радиомосты. Сбор гостей в 18:00, начало в 19:00.

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