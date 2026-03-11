Спецпоказ на японском языке с русскими субтитрами и обсуждение с киноведом. О фильме: спустя три года после гибели в море муж возвращается к скорбящей жене в облике осязаемого призрака. Он признаёт, что умер, и зовёт её в дорогу — навестить людей, которые когда-то его приютили. Размеренное странствие превращается в прощальный диалог: граница между мирами живых и мёртвых постепенно стирается. Дорога к океану обнажает груз недомолвок и знаменует смирение перед тайной «вечного покоя». После показа ты сможешь обсудить фильм с киноведом и японистом Александром Симиндейкиным.