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Pharaon

Локомтив-Арена, Ипподромская улица, 18

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от 2200₽ до 6000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Pharaon порадовал слушателей неожиданным анонсом в канун Нового года. На официальном сайте артиста был анонсирован концертный тур с мистическим названием «10:13». Что скрыто за названием «10:13»? Представит ли артист что-то новое в преддверии гастрольного тура? Ответы на эти и многие другие вопросы ждут тебя на концерте.

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