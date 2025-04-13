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  1. Новосибирск
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Oligarkh

Дом RM, Каменская улица, 55

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Культовый аудио-визуальный проект с ураганным мэшапом из православных напевов, колокольного звона и безотказного трэпа. При помощи передовой электроники группа пересобирает российский культурный код — народные песни, «Князь Игорь», Высоцский и ДеЦл обретают новое звучание и смысл. Среди достижений Oligarkh — коллаборации с Thomas Mraz, Грязью и polnalyubvi, Найком Борзовым, лихие EDM-ремейки хитов Гражданской Обороны и Химеры, а также саундтрек мультсериала «Киберслав» и новая волна интереса к русскому фольклору.

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