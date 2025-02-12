Приходи красиво отпраздновать День всех влюблённых вместе с одним из самых востребованных оркестров России HighTime orchestra. Тебя ждёт фантастически красивая концертная программа из романтичных мировых хитов и саундтреков из культовых фильмов и анимационных шедевров — всё это в сопровождении зрелищного видеоряда на огромном экране. «Титаник», «Амели», «Интерстеллар», «Начало», «Шрек», «Перл Харбор», «Анастасия», Queen, Sting, Селин Дион, Лара Фабиан, Элтон Джон и множество сюрпризов, которые приятно впечатлят и взрослых, и детей, и искушённых меломанов.