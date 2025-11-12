ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Muse. Рок: вне времени и пространства

КЦ Маяковского, Красный проспект, 15

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Гости вечера услышат каверы на культовую «Богемную рапсодию» легендарной группы Queen, рок-баллады Scorpions, «Наутилуса-Помпилиуса» и группы «Сплин», станут свидетелями завораживающего светового шоу: музыканты сыграют на инструментах в окружении тысячи свечей. Уникальный сет-лист концерта собрал известные композиции артистов из разных стран, каждая из которых стала символом своей эпохи, продолжая вдохновлять слушателей и сегодня. В программу органично вплетается отечественная рок-классика: «Группа крови» и «Хочу перемен» Виктора Цоя и группы «Кино», «Полковнику никто не пишет» от «Би-2», «Как на войне» от «Агаты Кристи» и хиты «Зверей» – композиции, которые гости узнают с первых нот.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Вечеринка с группой Элли Блэк
Вечеринка с группой Элли Блэк

600₽

Neverlove
Neverlove

от 1800₽

Pitbull
Pitbull

600₽

Октобер фест (Oktoberfest)
Октобер фест (Oktoberfest)

от 1900₽

Rock privet
Rock privet

от 3300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста