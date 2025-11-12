Гости вечера услышат каверы на культовую «Богемную рапсодию» легендарной группы Queen, рок-баллады Scorpions, «Наутилуса-Помпилиуса» и группы «Сплин», станут свидетелями завораживающего светового шоу: музыканты сыграют на инструментах в окружении тысячи свечей. Уникальный сет-лист концерта собрал известные композиции артистов из разных стран, каждая из которых стала символом своей эпохи, продолжая вдохновлять слушателей и сегодня. В программу органично вплетается отечественная рок-классика: «Группа крови» и «Хочу перемен» Виктора Цоя и группы «Кино», «Полковнику никто не пишет» от «Би-2», «Как на войне» от «Агаты Кристи» и хиты «Зверей» – композиции, которые гости узнают с первых нот.