Metallica трибьют
Каменская улица, 55
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от 600₽ до 700₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Фанатам рока и любителям треш-металла передаёт привет группа Insomnia. Это будет концерт, где ты сможешь послушать легендарные песни группы Metallica. Образы, шоу, драйв и эмоциональное насыщение — всё это тебя ждёт на концерте. Cбор гостей: 19.30, начало: 21.00
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