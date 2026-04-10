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Metallica трибьют

Рок-бар ДОМ RM
Каменская улица, 55

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 700₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Фанатам рока и любителям треш-металла передаёт привет группа Insomnia. Это будет концерт, где ты сможешь послушать легендарные песни группы Metallica. Образы, шоу, драйв и эмоциональное насыщение — всё это тебя ждёт на концерте. Cбор гостей: 19.30, начало: 21.00

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