Фанатам рока и любителям треш-металла передаёт привет группа Insomnia. Это будет концерт, где ты сможешь послушать легендарные песни группы Metallica. Образы, шоу, драйв и эмоциональное насыщение — всё это тебя ждёт на концерте. Cбор гостей: 19.30, начало: 21.00