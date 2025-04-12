Ребята расчехлят все самые прикольные демки от смешных и ироничных до грустных и задумчивых. Из контент-студии «Квартира» ребята приглашают тебя на демочный концерт, чтобы послушать неизданное от Кель. Кель — это тёплый инди-фолк о самых разных чувствах. Их песни — танцы, соседствующие с грустью, и спокойствие, перерастающее в бурю. Что значит демочный? Это концерт, где артист покажет треки, которые были заброшены в дальний ящик, стоят в последних очередях по выпуску или возможно никогда и не планируют увидеть свет. В эту субботу свой список сыграет Кель. Разберёшься, каким композициям ей точно стоит дать жизнь.