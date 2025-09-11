Группа из Комсомольска-на-Амуре, работающая в стиле Doom/Death metal. Состав образовался летом 2023 года из числа участников групп Arcanum sanctum, Demonolith, the Devil's Swamp. Таинственность, образы потустороннего мира, величие бездны и атмосфера торжества над человеческим потоком космических сил — всё это пронизывает творчество Inside the Rain.