Хватит Гнать | АМТ-Band
Каменская улица, 55
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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Яркий и насыщенный вечер вместе с группами Хватит Гнать и АМТ-Band. В этот вечер группы зарядят тебя позитивом и энергией на грядущую трудовую неделю. Забронировать стол можно по номеру телефона.
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