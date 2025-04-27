Hospital party
Красный проспект, 161
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Завершение:
от 350₽ до 600₽
Возраст 16+
Вечеринки
Про событие
Отправляйся в заброшенную больницу №666. Главврач Северный уже ждёт. В программе: шокирующие «лечебные» процедуры от местного персонала, ужасные озвучки и интересные перформансы, а также конкурс на лучший костюм в стиле медицинского хоррора.
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