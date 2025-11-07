Hofmannita
Bla Bla Bar, Депутатская улица, 46
Начало:
Завершение:
от 899₽ до 4599₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Эпатажная реп-исполнительница выступит с сольным концертом в Новосибирске. Она популярная реп-артистка, известная своими треками: «Habibati», «Никогда», «В моём мире» и многими другими.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи