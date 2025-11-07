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Hofmannita

Bla Bla Bar, Депутатская улица, 46

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от 899₽ до 4599₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Эпатажная реп-исполнительница выступит с сольным концертом в Новосибирске. Она популярная реп-артистка, известная своими треками: «Habibati», «Никогда», «В моём мире» и многими другими.

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