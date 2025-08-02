GorlaThrog - начинающие перцы готовят для вас лютейшую жару! Банда со стильной концепцией покажет вам настоящий метал. WHITE CARNAGE - уже частые гости наших фестов, про них ты сам всё знаешь. В особом представлении не нуждаются, но напомним, что они рубят! Kholkharn - барнаульские ребята, первый раз играют на сцене бара. Билеты и мерч групп можно будет купить на входе в бар, стоимость уточняется.