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  1. Новосибирск
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Губильник

Рок-бар ДОМ RM
Каменская улица, 55

Начало:

Завершение:

100000₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

GorlaThrog - начинающие перцы готовят для вас лютейшую жару! Банда со стильной концепцией покажет вам настоящий метал. WHITE CARNAGE - уже частые гости наших фестов, про них ты сам всё знаешь. В особом представлении не нуждаются, но напомним, что они рубят! Kholkharn - барнаульские ребята, первый раз играют на сцене бара. Билеты и мерч групп можно будет купить на входе в бар, стоимость уточняется.

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