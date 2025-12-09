Глеб Самойлов — лидер группы «Агата Кристи», на песнях которой выросло несколько поколений меломанов, а знаменитые хиты могут напеть миллионы людей. Концерт, где ты сможешь снова насладиться мистическим обаянием любимых композиций и прочувствовать энергию творческого наследия «Агаты Кристи». Предстоящий концерт будет поистине уникальный, ретроспективная программа охватит не только такие абсолютные хиты, как «Ковёр вертолёт», «Как на войне», «Сказочная тайга» и «Опиум», но и диковинные раритеты!