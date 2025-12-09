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Глеб Самойлов

Красный проспект, 15

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от 2500₽ до 5500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Глеб Самойлов — лидер группы «Агата Кристи», на песнях которой выросло несколько поколений меломанов, а знаменитые хиты могут напеть миллионы людей. Концерт, где ты сможешь снова насладиться мистическим обаянием любимых композиций и прочувствовать энергию творческого наследия «Агаты Кристи». Предстоящий концерт будет поистине уникальный, ретроспективная программа охватит не только такие абсолютные хиты, как «Ковёр вертолёт», «Как на войне», «Сказочная тайга» и «Опиум», но и диковинные раритеты!

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