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Эволюция X Space Walk X Госпожа Эвелин

Руки ВВерх!, Красный проспект, 37

Начало:

Завершение:

от 499₽ до 3499₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Госпожа Эвелин едет в твой город! Девушка, которая за малый срок покорила рекомендации каждого в социальных сетях и запала в сердце своими развлекательными роликами. Она с нетерпением ждёт встречи с тобой, а также исполнения своего хита «Можно», и ещё не вышедшего материала с не менее крутыми треками.

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