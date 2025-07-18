Госпожа Эвелин едет в твой город! Девушка, которая за малый срок покорила рекомендации каждого в социальных сетях и запала в сердце своими развлекательными роликами. Она с нетерпением ждёт встречи с тобой, а также исполнения своего хита «Можно», и ещё не вышедшего материала с не менее крутыми треками.