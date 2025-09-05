В эту ночь на сцену выйдут талантливые выпускники и учителя диджей-школы SeemSeem, чтобы показать, на что они способны. Это будет настоящий праздник электронной музыки, где каждый трек заставит твоё сердце биться в ритме танцпола. 23:00 - 01:00 Tim 01:00 - 02:00 Narina 02:00 - 03:00 Maxon 03:00 - 05:00 Chrome Heart 05:00 - 07:00 Duwayne Начало в 23:00. Стоимость билетов: Девушкам вход бесплатный. Парням — 500 рублей (предпродажа), в день вечеринки — 1000 рублей.