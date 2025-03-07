ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Dj Kiida

Лофт-парк «Подземка»
Красный проспект, 161

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Резидент лейбла AfroJack’s. Участник самых топовых мировых фестивалей: - ULTRA Майами 2017 и 2018 - ULTRA Europe Хорватия, 2017 и 2018 - Tomorrowland Бельгия, 2017 и 2018 Резидент лейбла Афроджека - WALL recordings (Голландия). Со-продюсер хита David Guetta ft. Nicki Minaj & Lil Wayne - Light my Body Up!. Автор гимна фестиваля - ALFA FUTURE PEOPLE 2015! а так же: DJ MAX LYAZGIN DJ ROODY DJ POPOVICH

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Вечеринка с группой Элли Блэк
Вечеринка с группой Элли Блэк

600₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

1600₽

по подписке
Ночь масок
Ночь масок

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста