Резидент лейбла AfroJack’s. Участник самых топовых мировых фестивалей: - ULTRA Майами 2017 и 2018 - ULTRA Europe Хорватия, 2017 и 2018 - Tomorrowland Бельгия, 2017 и 2018 Резидент лейбла Афроджека - WALL recordings (Голландия). Со-продюсер хита David Guetta ft. Nicki Minaj & Lil Wayne - Light my Body Up!. Автор гимна фестиваля - ALFA FUTURE PEOPLE 2015! а так же: DJ MAX LYAZGIN DJ ROODY DJ POPOVICH