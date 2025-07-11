DJ GROOVE — российский диджей, электронный музыкант, кинокомпозитор. Музыкальные пристрастия в плане диджеинга находятся в области стилей хаус, даунтемпо и техно. Настоящая легенда электронной музыки. Он стоял у истоков российского хауса и техно, автор хитов десятилетий.