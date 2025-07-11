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Dj Groove

Leps Bar, ул. Ленина, 25

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Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

DJ GROOVE — российский диджей, электронный музыкант, кинокомпозитор. Музыкальные пристрастия в плане диджеинга находятся в области стилей хаус, даунтемпо и техно. Настоящая легенда электронной музыки. Он стоял у истоков российского хауса и техно, автор хитов десятилетий.

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