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DJ GROOVE — российский диджей, электронный музыкант, кинокомпозитор. Музыкальные пристрастия в плане диджеинга находятся в области стилей хаус, даунтемпо и техно. Настоящая легенда электронной музыки. Он стоял у истоков российского хауса и техно, автор хитов десятилетий.
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