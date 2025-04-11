Денис Казначеев Х «Cистем»
Вокзальная магистраль, 16
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 700₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Культовый house-продюсер современности, представитель мировой techno и house сцены. Тебя ожидает 3х часовой диджей-сет отборной танцевальной музыки.
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