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Денис Казначеев Х «Cистем»

Вокзальная магистраль, 16

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Культовый house-продюсер современности, представитель мировой techno и house сцены. Тебя ожидает 3х часовой диджей-сет отборной танцевальной музыки.

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