Billy’s Band — музыкальная группа из Санкт-Петербурга с неповторимым стилем, играющая блюз, свинг, джаз и рок. Billy’s Band известны своими забойными свинговыми ритмами и проникновенными текстами. Душевные исповеди брутального романтика, интеллигентного лузера оказались близки самой широкой аудитории. Их предрассветные блюзы, томительные баллады о счастье, любви и верности запоминаются навсегда. «Оторвёмся по-питерски», «Счастье есть», «Где спит твоё сердце» — песни, которые стали уже настоящими хитами. Billy’s Band смотрятся одинаково органично на сценах многотысячных залов и в камерных заведениях. Каждый концерт Billy’s — это динамичный перфоманс, доверительное действие, двухчасовое путешествие по тёмным закоулкам человеческой души и ярким светом в конце туннеля.