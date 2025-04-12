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Billy’s Band

улица Ленина, 7

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от 4000₽ до 8000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Billy’s Band — музыкальная группа из Санкт-Петербурга с неповторимым стилем, играющая блюз, свинг, джаз и рок. Billy’s Band известны своими забойными свинговыми ритмами и проникновенными текстами. Душевные исповеди брутального романтика, интеллигентного лузера оказались близки самой широкой аудитории. Их предрассветные блюзы, томительные баллады о счастье, любви и верности запоминаются навсегда. «Оторвёмся по-питерски», «Счастье есть», «Где спит твоё сердце» — песни, которые стали уже настоящими хитами. Billy’s Band смотрятся одинаково органично на сценах многотысячных залов и в камерных заведениях. Каждый концерт Billy’s — это динамичный перфоманс, доверительное действие, двухчасовое путешествие по тёмным закоулкам человеческой души и ярким светом в конце туннеля.

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