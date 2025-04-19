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Bass Echoes feat. Steppa Style

улица Николаева, 12/2

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Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

На сцене Demlabs Studio выступит пионер рагга-джангл, регги/денсхолл движения в России Steppa Style aka Stepski. Он представит свой новый альбом «Люди любят бас». Steppa выступает по всему миру в составе промо-группы Trudebwoiz Cartel. Его лирика написана на английском и ямайском патуа, что делает её максимально аутентичной. Артист сотрудничает с такими продюсерами, как Dub FX (Австралия), Freestylers (Великобритания), Dj Vadim (Великобритания), Deekline (Великобритания), Lady Waks (Россия) и другими. Лайн-ап этой ночи: Nicon — Dubstep Maxwell — 2 Step Tim Herbalist — Dubstep\2 Step Steppa Style aka Stepski (Москва) Saint Kuz — Dubstep\ 140 Jungle Joysed — Dubstep Количество билетов ограничено. В день мероприятия билет на входе — 1500 рублей. Действует Face Control.

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