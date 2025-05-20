Совместный проект известных московских художников Марии Сафроновой и Антона Кузнецова. В экспозиции будут представлены живописные и графические работы, арт-объекты и инсталляции. В мире существует около двадцати тысяч видов пчел, однако многие из них почти исчезли в последние десятилетия. Их вымирание опасно необратимыми последствиями — от исчезновения примерно трети продуктов питания и большого количества лекарств до сильного обеднения флоры без опыления. Устройство жизни пчел рассматривается как образ современного общества: культурные и социальные модели человека находят прямую связь с миром этих насекомых. Кроме того, проект обращается к ближайшему будущему и предполагает его дистопические сценарии, связанные с непоправимыми экологическими изменениями. Эти линии переплетаются в работах Марии Сафроновой и Антона Кузнецова, которые отражают разные аспекты взаимодействия пчел и людей: тонкие связи, границы контакта и зависимость друг от друга. Режим работы: Пн: Выходной, Вт - Ср: 10:00 — 18:00, Чт: 12:00 — 20:00, Пт - Вс: 11:00 — 19:00