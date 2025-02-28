КореШа Всея Руси! Презентацию книги «ЗловеЩие ВеЩи» проведу в культовом баре Cargo Cult. Сие действо будет ознаменовано ещё и выставкой картин Дарьи Цыцаревой-Неугомонной. «Под хлипким опахалом оплеух нижегородских критиков Да прозвучит таки ХИП-ХАП мой похотливый!!!! ХайпанЁм, ХулиганьЁ))))» Вход: донат.