Зловещие Вещи: дефиле поэтических рукописей, вернисаж зловещих полотен
Почаинская улица, 17Ж
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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Про событие
КореШа Всея Руси! Презентацию книги «ЗловеЩие ВеЩи» проведу в культовом баре Cargo Cult. Сие действо будет ознаменовано ещё и выставкой картин Дарьи Цыцаревой-Неугомонной. «Под хлипким опахалом оплеух нижегородских критиков Да прозвучит таки ХИП-ХАП мой похотливый!!!! ХайпанЁм, ХулиганьЁ))))» Вход: донат.
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