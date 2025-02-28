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Зловещие Вещи: дефиле поэтических рукописей, вернисаж зловещих полотен

Cargo Cult
Почаинская улица, 17Ж

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

КореШа Всея Руси! Презентацию книги «ЗловеЩие ВеЩи» проведу в культовом баре Cargo Cult. Сие действо будет ознаменовано ещё и выставкой картин Дарьи Цыцаревой-Неугомонной. «Под хлипким опахалом оплеух нижегородских критиков Да прозвучит таки ХИП-ХАП мой похотливый!!!! ХайпанЁм, ХулиганьЁ))))» Вход: донат.

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