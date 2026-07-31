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Жердёла

Пространство «Фотокружок», Ошарская улица, 80

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Бесплатно
Возраст 12+
Фестивали

Про событие

Фестиваль зинов и фотокниг, где можно познакомиться с авторскими изданиями независимой книжной сцены. На фестивале собрали более 160 новеньких зинов, фотокниг, комиксов, независимых журналов и газет от авторов со всей страны. Среди них — как тиражные издания, так и книги художника в единственном экземпляре. Помимо книжной ярмарки, гостей ждёт публичная программа: лекции, мастер-классы, артист-токи и встречи. Приглашаем всех, кто интересуется современным самиздатом, авторской книгой, фотографией и независимым искусством. Даты: 31 июля-2 августа Пятница 17:00–22:00 Суббота, воскресенье 10:00–22:00 Вход свободный, можно оставить донат на развитие пространства

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