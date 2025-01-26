Женственный арт-вечер
Нижне-Волжская набережная, 19к1
Начало:
Завершение:
от 3400₽ до 3500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Арт-студия «Палитра» вместе с арт-пространством NIKO 1560 запускают новый формат. Лекция со специалистом по «взрослым любовным делам» о том как раскрыть женственность и привлечь партнера в новом году. Гости таже напишут картину-аффирмацию. А еще на арт-вечере в NIKO 1560 невероятно вкусно, ведь для гостей Шеф-повар Илья Питерский подготовил для нас сет закусок. Стоимость: Холст 30?40 на оргалите 3400 рублей. Холст 30?40 на подрамнике 3600 рублей. Бронь по номеру телефона или в группе ВКонтакте.
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