Арт-студия «Палитра» вместе с арт-пространством NIKO 1560 запускают новый формат. Лекция со специалистом по «взрослым любовным делам» о том как раскрыть женственность и привлечь партнера в новом году. Гости таже напишут картину-аффирмацию. А еще на арт-вечере в NIKO 1560 невероятно вкусно, ведь для гостей Шеф-повар Илья Питерский подготовил для нас сет закусок. Стоимость: Холст 30?40 на оргалите 3400 рублей. Холст 30?40 на подрамнике 3600 рублей. Бронь по номеру телефона или в группе ВКонтакте.