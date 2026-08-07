Мастер-класс по приготовлению традиционного угощения. В тени деревьев Тайного сада пройдёт чудесный мастер-класс по приготовлению самого воздушного лакомства – зефира. Вместе с ведущей ты откроешь секреты создания этой нежной сладости, узнаешь, как добиться идеальной консистенции домашнего зефира, освоишь азы кондитерского мастерства: научишься чувствовать зефирную массу, чтобы она получилась идеально гладкой и пластичной, и своими руками отсадишь несколько зефиринок. Кульминацией встречи станет совместное чаепитие в уютном саду. Ты насладишься чашечкой травяного чая, которая идеально дополнит вкус только что созданного десерта. Тебя ждёт приятная атмосфера, гастрономические открытия и радость от живого общения.