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  1. Нижний Новгород
  2. События

Зефирное облако

Тайный сад, Славянская улица, 3

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 6+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс по приготовлению традиционного угощения. В тени деревьев Тайного сада пройдёт чудесный мастер-класс по приготовлению самого воздушного лакомства – зефира. Вместе с ведущей ты откроешь секреты создания этой нежной сладости, узнаешь, как добиться идеальной консистенции домашнего зефира, освоишь азы кондитерского мастерства: научишься чувствовать зефирную массу, чтобы она получилась идеально гладкой и пластичной, и своими руками отсадишь несколько зефиринок. Кульминацией встречи станет совместное чаепитие в уютном саду. Ты насладишься чашечкой травяного чая, которая идеально дополнит вкус только что созданного десерта. Тебя ждёт приятная атмосфера, гастрономические открытия и радость от живого общения.

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