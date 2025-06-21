Вечеринка по мотивам легендарного фестиваля Woodstock. Всего одна ночь — чтобы вспомнить, о чём мечтали дети цветов. Будешь танцевать под рок-н-ролл, психоделию, блюз и всё, что рождалось на полях Вудстока. Dj’s: Gevorg Flower’an / 5I55Y Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.