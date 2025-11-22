Внимание! Экстренное сообщение для всех поклонников DNB! Dirty Night Bass | Promo Group готовит для тебя кое-что особенное. Готовься к самому громкому старту зимнего сезона. Локальный состав Вечера: CRIMINALISTIX — виртуоз DnB сцены, чьи сеты оставляют неизгладимый след в сердцах меломанов. DARK INTELLEGENT — мастер мрачных басов и сокрушительных дропов, готовый взорвать танцпол. MAXIDRUM — мастер ритма, чей стиль покорил не один танцпол. LYUBEZNOV — талантливый диджей, чьи сеты — это путешествие в мир чистого звука. MAKKINLY — свежий ветер в мире DnB, готовый удивить тебя своими миксами. Почему это событие нельзя пропустить: Адреналин на максимуме! Каждый трек — это взрыв эмоций и драйва. Непередаваемая атмосфера — ты попадёшь в параллельную вселенную DnB. Море позитива и энергии, которые зарядят тебя на ближайшее время. Alcatraz — это место, где музыка становится религией, а танцпол превращается в арену битвы с ритмом. Готовься к: — Мощным басам, от которых задрожит каждая клеточка твоего тела. — Сокрушительным дропам, от которых захватывает дух. — Безудержным танцам до самого утра. — Это будет ночь, о которой ты будешь рассказывать друзьям. ВАЖНО: Строгий фейсконтроль. Дресс-код: свободный.