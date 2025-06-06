Лекция и чаепитие. Занятие, где ты определишь и введёшь основные понятия и познакомишься с чаем как с продуктом с богатой историей и культурой. Это занятие подходит и для тех, кто работает с чаем, и для тех, кто любит его и хочет узнать лучше. На занятии посмотришь на чай как на растение, продукт и культуру потребления: — Что такое чай и где он растет? — Из чего делают чай и почему он такой разный? — Как чай завоевал мир? — Чем отличаются чаепития в разных странах? Занятие ведёт: Ольга Смирнова — руководитель направления «Чайная школа» в Нитке («Введение в чай»).