Театрализованный спектакль с чаепитием. Всех гостей встретит Никодай Владимирович Эвениус (внук знаменитого первого аптекаря Нижнего Новгорода) и проведёт по комнатам второго этажа, расскажет истории, покажет экспонаты, объяснит их назначение, загадает загадки и даже рассмешит специальными «аптекарскими» анекдотами. А затем пригласит к чайному столу, где гости не только пьют с ним чай и закусывают его чудесными помадками, но и пробуют сами составить нехитрое целебное средство и взять его с собой.