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  1. Нижний Новгород
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Встреча с провизором

Дом Эвениуса, Студёная улица, 45

Начало:

Завершение:

1150₽
Возраст 6+
Еда

Про событие

Театрализованный спектакль с чаепитием. Всех гостей встретит Никодай Владимирович Эвениус (внук знаменитого первого аптекаря Нижнего Новгорода) и проведёт по комнатам второго этажа, расскажет истории, покажет экспонаты, объяснит их назначение, загадает загадки и даже рассмешит специальными «аптекарскими» анекдотами. А затем пригласит к чайному столу, где гости не только пьют с ним чай и закусывают его чудесными помадками, но и пробуют сами составить нехитрое целебное средство и взять его с собой.

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