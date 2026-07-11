Встреча с провизором
Дом Эвениуса, Студёная улица, 45
Начало:
Завершение:
1150₽
Возраст 6+
Еда
Про событие
Театрализованный спектакль с чаепитием. Всех гостей встретит Никодай Владимирович Эвениус (внук знаменитого первого аптекаря Нижнего Новгорода) и проведёт по комнатам второго этажа, расскажет истории, покажет экспонаты, объяснит их назначение, загадает загадки и даже рассмешит специальными «аптекарскими» анекдотами. А затем пригласит к чайному столу, где гости не только пьют с ним чай и закусывают его чудесными помадками, но и пробуют сами составить нехитрое целебное средство и взять его с собой.
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