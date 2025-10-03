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Всё k-pop: Хондэ в Нижнем Новгороде

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

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Завершение:

от 300₽ до 400₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Почувствуй атмосферу корейского бара в родном городе и отпразднуй один из главных праздников Кореи. Тебя ждут: — Барное меню на соджу, — Еда с корейскими вайбами, — Настольные и традиционные игры — Корейские алкоигры — «Своя игра» про k-pop и дорамы — Большой розыгрыш подарков И помни главное — необязательно быть к-попером. Ты в любом случае круто проведешь эту пятницу в кругу классных людей. За билетами обращаться в личку к организатору Ирине в вк. 1. Билет с репостом (https://vk.com/wall-213896391_1388) стоит 300р. 2. Для кавер-команд билеты тоже по 300р.

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