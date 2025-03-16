Насколько развито твоё воображение? А что сделать, чтобы натренировать его? На мастер-классе путем тренингов ты попробуешь найти ответы на эти и многие другие вопросы. Мастер-класс, который проведет художественный руководитель Театрального проекта «Эпилог» Максим Белошаньгин, направлен на улучшение работы воображения. А что такое воображение? Это умение создавать различные образы, придумывать идеи и вызывать ощущения в уме без непосредственного участия органов чувств. Люди постоянно, но неосознанно это делают: когда планируют, собирают информацию, познают мир, запоминают что-то. Но что если попробовать расширить этот базовый функционал? Для артиста способность контролировать свое воображение значит очень многое — и создание персонажа, и разбор материала, и поиск новых творческих идей. В обычной жизни придумывать, фантазировать, генерировать мысли тоже нужно постоянно. Так что воображение — один из фундаментальных навыков современного человека! На мастер-классе путем тренингов ты попробуешь понять, насколько развито твоё воображение на данный момент, как его способности можно улучшить и чем оно поможет в обычной жизни.