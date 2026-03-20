Внеорбитные
проспект Гагарина, 35Н
Начало:
Завершение:
от 1300₽ до 2400₽
Возраст 12+
Стендап
Концерты
Необычное
Про событие
Хиты в межгалактическом пространстве в исполнении легендарного коллектива, открывающего новые горизонты звучания хоровой музыки. Приходи насладиться изысканным звучанием любимых песен в новых, неожиданных версиях под звездным куполом, уносящий в бесконечность. Вечер подойдет для романтического свидания, дружеской встречи или того, чтобы побыть наедине с собой.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи