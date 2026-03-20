Хиты в межгалактическом пространстве в исполнении легендарного коллектива, открывающего новые горизонты звучания хоровой музыки. Приходи насладиться изысканным звучанием любимых песен в новых, неожиданных версиях под звездным куполом, уносящий в бесконечность. Вечер подойдет для романтического свидания, дружеской встречи или того, чтобы побыть наедине с собой.