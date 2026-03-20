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Внеорбитные

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2400₽
Возраст 12+
Стендап
Концерты
Необычное

Про событие

Хиты в межгалактическом пространстве в исполнении легендарного коллектива, открывающего новые горизонты звучания хоровой музыки. Приходи насладиться изысканным звучанием любимых песен в новых, неожиданных версиях под звездным куполом, уносящий в бесконечность. Вечер подойдет для романтического свидания, дружеской встречи или того, чтобы побыть наедине с собой.

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