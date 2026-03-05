Совместный стендап-концерт в Нижнем Новгороде двух резидентов клуба «Стендап Патрики». Два контрастных взгляда. Два темперамента. Один вечер, после которого ты будешь смеяться в такси на пути домой и отправлять друзьям сообщение: «Как же мы без этого жили? Надо было идти!» Владос Алёшин — участника проекта «Stand Up на ТНТ». Рассказывает про возраст, тело, бытовой абсурд и все те мысли, что проносятся в голове, но вслух их не произнесёшь. Юмор, который заставляет говорить: «Чёрт, это же про меня! Или про тебя!» Мурат Эркенов — участник шоу «comedy баттл» на ТНТ и чемпион Высшей лиги КВН. Шутит про семью, привычки, странности нашего времени и ситуации, когда сама жизнь подкидывает панчи. Сначала ты улыбнёшься слегка, а потом эта улыбка превратится в заливистый смех.