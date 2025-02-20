Этот вечер — не просто День рождения ресторана, а праздник, вдохновленный традициями Италии. В этот вечер гостей ждёт сет из 5 подач от шеф-повара, Ильи Русских, живая музыка, праздничный торт и подарки каждому гостю. В Италии карнавал — это больше, чем традиция. Это феерия эмоций, ярких красок и музыки. В феврале вся Италия живет в ритме праздника. Праздничный ужин будет проходить в формате закрытого мероприятия, вход только по предварительному бронированию. Для каждого гостя будет подготовлены итальянские карнавальные маски, но можно самостоятельно поддержать дресс-код мероприятия - italian carnival. Меню вечера: - Печеные перцы со страчателлой и сальсой из каперсов - Брускетта с томатами и гуакамоле из авокадо - Салат с осьминогом и картофелем конфи - Жульен кроликом и черным трюфелем - Ризотто с уткой и свеклой унаги - Лаймовый крем - Тирамису с соленой карамелью Стоимость ужина: 6900? с винным сопровождением 5900? в безалкогольной подаче Количество мест ограничено, бронирование по номеру: +7 910 006 9691