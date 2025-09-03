Провожают лето, переворачивают календарь и пробуют три белых и три красных: шесть вин, шесть историй, шесть характеров. Собрали их так, чтобы за один вечер ты пересёк полмира с сомелье Светланой Альтман: от солнечного Кейпа до туманной Савойи, от испанской Руэды до тихих итальянских холмов. В бокалах в этот вечер: Grotto bay Sauvignon blanc Select — ЮАР, Западный Кейп (солнце, океан, свобода) Veyovis Verdejo — Испания, Руэда (белое с характером, как испанская страсть) Schiste — Франция, Савойя (чистый, минеральный, как горный воздух) Marco Sara El re Refosco dal Peduncolo Rosso — Италия, Фриули (виноград с именем длиннее, чем рабочая неделя) Saladini Pilastri Rosso Piceno Superiore Vigna Monteprandone — Италия, Марке (вино, которое звучит как песня) Montemajor Maravento Terre Siciliane Syrah — Италия, Сицилия (средиземноморский темперамент в бокале) Чтобы тебе не стало весело слишком быстро — шеф Роман Горяшов приготовит закуски. Всего 12 мест Бронь по номеру телефона.