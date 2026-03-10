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Весенний вайб
Картель, Почаинская улица, 17С
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 700₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Пришла весна, а значит настала пора плотного драм-н-бейс звука. — NUWEI (Москва) Дмитрий «Nuwei» — драм-н-бейс продюсер из Москвы, стремительно заявивший о себе на сцене в 2024 году. Резидент лейбла Elephant Trunk и восходящая звезда ДнБ сцены. Участник нашумевших вечеринок Найт Вайб, Elephant Trunk, участник фестиваля WeLove Drum&Bass, а также Neuropunk. Диджеи: — NUWEI (МСК) https://vk.com/nuwei — KARITIME — ROBAX — XENIAH — MAKKINLY Стоимость: 600р/ репост 700р без репоста Пост: https://vk.com/club236467187?w=wall-236467187_2
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