Выставка, которая исследует связь искусства XVII–XVIII столетий с современностью. Экспозиция построена как диалог эпох: здесь можно увидеть работы старых мастеров (Рембрандта, Ван Дейка и др.) из собрания Пушкинского музея и произведения современных российских художников, вдохновленных барочной эстетикой. Ключевая идея — погружение в эпоху через аллегории пяти чувств (зрение, вкус, слух, осязание, обоняние), представленные в гравюрах XVII–XVIII веков. Это позволяет зрителю не просто изучить барокко, но и «ощутить» его. Куратор Дарья Колпашникова подчеркивает, что цель проекта — создать атмосферное погружение в историю и показать актуальность барочного мировоззрения сегодня. Архитектура выставки, разработанная нижегородским бюро [MISH] studio, лаконично обыгрывает мотивы барокко, подчиняя пространство экспонатам. График работы Пн — выходной Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс — 12:00–20:00 Касса до 19:00