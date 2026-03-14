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Вечное барокко. Из XVII в XXI век
Кремль, 6
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от 300₽ до 500₽
Возраст 0+
Выставки
Про событие
Выставка, которая исследует связь искусства XVII–XVIII столетий с современностью. Экспозиция построена как диалог эпох: здесь можно увидеть работы старых мастеров (Рембрандта, Ван Дейка и др.) из собрания Пушкинского музея и произведения современных российских художников, вдохновленных барочной эстетикой. Ключевая идея — погружение в эпоху через аллегории пяти чувств (зрение, вкус, слух, осязание, обоняние), представленные в гравюрах XVII–XVIII веков. Это позволяет зрителю не просто изучить барокко, но и «ощутить» его. Куратор Дарья Колпашникова подчеркивает, что цель проекта — создать атмосферное погружение в историю и показать актуальность барочного мировоззрения сегодня. Архитектура выставки, разработанная нижегородским бюро [MISH] studio, лаконично обыгрывает мотивы барокко, подчиняя пространство экспонатам. График работы Пн — выходной Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс — 12:00–20:00 Касса до 19:00
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