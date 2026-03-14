ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Нижний Новгород
  2. События

Вечное барокко. Из XVII в XXI век

Кремль, 6

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 500₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Выставка, которая исследует связь искусства XVII–XVIII столетий с современностью. Экспозиция построена как диалог эпох: здесь можно увидеть работы старых мастеров (Рембрандта, Ван Дейка и др.) из собрания Пушкинского музея и произведения современных российских художников, вдохновленных барочной эстетикой. Ключевая идея — погружение в эпоху через аллегории пяти чувств (зрение, вкус, слух, осязание, обоняние), представленные в гравюрах XVII–XVIII веков. Это позволяет зрителю не просто изучить барокко, но и «ощутить» его. Куратор Дарья Колпашникова подчеркивает, что цель проекта — создать атмосферное погружение в историю и показать актуальность барочного мировоззрения сегодня. Архитектура выставки, разработанная нижегородским бюро [MISH] studio, лаконично обыгрывает мотивы барокко, подчиняя пространство экспонатам. График работы Пн — выходной Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс — 12:00–20:00 Касса до 19:00

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
до

450₽

Омега (Omega)
Выбор редакции
Омега (Omega)
до

700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста