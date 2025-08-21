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Вечерний StandUp

Dwarf гриль-бар, Кожевенный переулок, 5

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 400₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Выступают крутые стендап-комики, участники всевозможных Ютуб-проектов, опытные артисты и Резиденты Нижегородского стендап клуба. Это вечер юмора и хорошего настроения. Приходи, кайфуй и смейся! Стендап — это жизнь, боль и умение посмеяться над самим собой. С ребят — комедия, с тебя — смех и аплодисменты.

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