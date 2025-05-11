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Вечеринка Презентаций

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

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300₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Вечер безудержного веселья с Power Point! Спойлер: дизайнером быть совсем необязательно. На вечеринке: — можно выступить с презой на любую тему (хоть про теорию лени, хоть про мистику тапочек). — можно быть зрителем, кайфовать и смотреть выступления других. Что классно: — новые знакомства. — тренировка публичных выступлений (если выступаешь). — расширение кругозора от неожиданных тем презентаций. — балдёж и веселье! Каждому участнику (и зрителям, и выступающим) подарят жетон на любой напиток в баре — для точно приятного вечера. Количество мест для выступлений — ограничено, поэтому лучше сразу вписываться. Для участия (и с презой, и без) нужно заполнить заявку по ссылке.

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