Вечер безудержного веселья с Power Point! Спойлер: дизайнером быть совсем необязательно. На вечеринке: — можно выступить с презой на любую тему (хоть про теорию лени, хоть про мистику тапочек). — можно быть зрителем, кайфовать и смотреть выступления других. Что классно: — новые знакомства. — тренировка публичных выступлений (если выступаешь). — расширение кругозора от неожиданных тем презентаций. — балдёж и веселье! Каждому участнику (и зрителям, и выступающим) подарят жетон на любой напиток в баре — для точно приятного вечера. Количество мест для выступлений — ограничено, поэтому лучше сразу вписываться. Для участия (и с презой, и без) нужно заполнить заявку по ссылке.