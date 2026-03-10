Твоя первая любовь, первый диск и тот самый трек. Бар превратится в портал в эпоху дисков, ярких образов и музыки, под которое выросло целое поколение. Что будет: — Диджеи и МС — треки, под которые хочется петь в голосину — Вайбовая фотозона — кадры для воспоминаний — Коктейли, кальяны и вкусная кухня