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Вечер электронной музыки

Эмиграция
Почтовый съезд, 3

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Концерт живой экспериментальной музыки в баре Эмиграция с гостями из Москвы. — Маруся Нестерова — музыкант и художница, исследует взаимодействие голоса с шумовой фактурой. Работает с текстами авангардных поэтов и фольклорными материалами. — с к о р л у п а — проект двух артистов: Маруси Нестеровой — вокал, электроника и Виктора Дрыжова — барабаны, перкуссия. Тексты основаны на трансгрессивной поэзии XX века Б. Пере, Б. Констритор, Б. Брехт, Р. Никонова, Д. Пригов, Я. Никитин, Д. Хармс, А. Кагадеев, С. Сигей — Subject of Self — электроакустческий перформанс — skajimnektoya — кристаллизованный звуковой эксперимент. В завершение вечера DJ-сет от Kclogg Вход свободный.

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