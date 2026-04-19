Космонавтика — удовольствие не из дешёвых. Доставка всего лишь литра воды или килограмма хлеба на Международную космическую станцию обходится примерно в 25 тысяч долларов. Почему же до сих пор не появился дешёвый космический транспорт? Почему современные ракеты работают совсем не так, как предсказывали Ньютон и Циолковский? Как человеческие ограничения сдерживают развитие космонавтики? Почему полёты в космос по-прежнему сопряжены с большим риском? Можно ли сделать космос доступным, а путешествия туда — безопасными и комфортными? Что ждёт человека на Луне и Марсе? Сегодня уже есть ответы. На горизонте появляются новые технологии: быстрые и надёжные ракеты, новые двигатели и способы достижения сверхвысоких скоростей. Неужели старт ракеты всегда должен быть вертикальным? Где появятся самые удобные космодромы будущего — на Земле, Луне, Марсе или даже на Меркурии? И, наконец, главный вопрос: можно ли вообще попасть в космос без ракеты, «малой скоростью»? Оказывается, можно — и это может стать реальностью уже в ближайшие десятилетия. Кто рассказывает? Владимир Сурдин, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ. Лауреат Беляевской премии и премии «Просветитель».